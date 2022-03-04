Враг снова вошел в Энергодар: что происходит в городе (фото)

В Энергодаре ситуация накаляется / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска снова вошли в Энергодар. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Энергоатома.

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"Оккупанты возле мэрии Энергодара. С осторожностью относитесь к информационным сообщениям, к которым вы привыкли!", – говорится в сообщении.

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Ситуация на Запорожской АЭС