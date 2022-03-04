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Враг снова вошел в Энергодар: что происходит в городе (фото)

Наталья Магдык
4 марта, 14:21
К выезду из города направляется часть российской техники

В Энергодаре ситуация накаляется / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска снова вошли в Энергодар. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Энергоатома.

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"Оккупанты возле мэрии Энергодара. С осторожностью относитесь к информационным сообщениям, к которым вы привыкли!", – говорится в сообщении.

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Ситуация на Запорожской АЭС

  • Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Там начался пожар.
  • Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС. Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов.
  • Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.
  • На фоне событий президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории из-за угрозы взрыва на Запорожской атомной электростанции.