Времени будет меньше: экзамен по украинскому языку для чиновников обновили

Кроме того, экзамен будет состоять только из тестовой части и устной части

Экзамен по украинскому языку для чиновников. Коллаж: "Сегодня"

В Украине изменили правила проведения экзамена на уровень владения государственным языком для тех, кто выполняет должностные обязанности.

Об этом рассказала член Национальной комиссии по стандартам государственного языка Ольга Шевчук-Клюжева.

Несмотря на то, что этапы сдачи экзамена на определение уровня владения государственным языком будут сохраняться, процедура открытия регистрации на экзамен будет меняться.

Для тех, кто будет подтверждать уровень владения государственным языком для выполнения должностных обязанностей, экзамен продлится всего 30 минут.

Экзамен будет состоять только из тестовой части и устной части.

"Сокращение продолжительности экзаменационной сессии и изменение структуры экзаменационной работы должно положительно повлиять на скорость оценивания экзаменационных работ. И поэтому мы убеждены, что претенденты быстрее будут узнавать о своих результатах", – сообщила Шевчук-Клюжева.

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