Все говорят. Дельта-штамм в Киеве и торнадо в Кирилловке – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Украинцы в четверг больше всего обсуждали обнаружение опасного вида коронавируса в столице и погодные аномалии на азовском побережье

На украинском юге продолжаются неприятные погодные напасти, особенно в последнее время не везет Кирилловке. Тем временем в Киеве обнаружили сразу несколько случаев того самого "Дельта"-штамма коронавируса, а Россия подала на Украину в международный суд по правам человека.

"Сегодня" собрали самые резонансные новости четверга.

Торнадо и другие напасти в Кирилловке

На побережье Азовского моря в четверг бушевала непогода. В курортной Кирилловке очевидцы засняли на видео мощный торнадо. Соответствующие ролики опубликованы в YouTube. При этом, как оказалось, торнадо не единственная проблема отдыхающих – в Кирилловке также сняли огромное полчище медуз у берега. Но и это еще не все: кроме медуз, в море людей ждет еще одна опасность – морские блохи.

В Киеве открыли после ремонта Центральный автовокзал

22 июля в Киеве открылся после реконструкции Центральный автовокзал. Теперь на все три этажа вокзала можно подняться и спуститься на эскалаторах, там работают просторные залы ожидания. Первые пассажиры уже смогли оценить обновленное здание. Как выглядит отремонтированный автовокзал – в фоторепортаже "Сегодня".

Обновленный вокзал. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия подала на Украину в ЕСПЧ

Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины, в которой цинично сетует на якобы нарушение украинскими властями прав человека, в частности в отношении россиян. Также жалуется на блокирование нашей страной поставок воды в Крым и даже вменяет Украине крушение самолета МН17 над Донбассом в 2014 году.

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Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int

"Дельта"-штамм COVID в Киеве

В Александровской больнице Киева обнаружили шесть случаев индийского штамма коронавируса "Дельта". Новый вирус подхватили люди от 21 до 73 лет.

Потоп в Одессе

Ночной ливень практически затопил Одессу. За несколько часов непрерывного дождя в реки превратились Генуэзская, Дерибасовская улицы и Французский бульвар. Мощный поток смывал все на своем пути. Вода стекала в ночные клубы, заливала кафе и магазины.

На Одессу обрушилась стихия. Коллаж "Сегодня"

О чем еще говорили в Украине и мире в четверг, 22 июля, смотрите в выпуске новостей "Сегодня":