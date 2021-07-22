Усі говорять. Дельта-штам у Києві й торнадо у Кирилівці – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Українці у четвер найбільше обговорювали виявлення небезпечного виду коронавірусу у столиці і погодні аномалії на азовському узбережжі

На українському півдні тривають неприємні погодні напасті, особливо останнім часом не щастить Кирилівці. Тим часом у Києві виявили відразу кілька випадків того самого "Дельта"-штаму коронавірусу, а Росія подала на Україну до міжнародного суду з прав людини.

"Сегодня" зібрали найрезонансніші новини четверга.

Торнадо та інші напасті у Кирилівці

На узбережжі Азовського моря у четвер бушувала негода. У курортній Кирилівці очевидці зняли на відео потужний торнадо. Відповідні ролики опубліковані у YouTube. При цьому, як виявилося, торнадо не єдина проблема відпочивальників – у Кирилівці також зняли величезні скупчення медуз біля берега. Але й це ще не все: крім медуз, у морі людей чекає ще одна небезпека – морські блохи.

У Києві відкрили після ремонту Центральний автовокзал

22 липня у Києві відкрився після реконструкції Центральний автовокзал. Тепер на всі три поверхи вокзалу можна піднятися і спуститися на ескалаторах, там працюють просторі зали очікування. Перші пасажири вже змогли оцінити оновлений будинок. Як виглядає відремонтований автовокзал – у фоторепортажі "Сьогодні".

Оновлений вокзал. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія подала на Україну до ЄСПЛ

Росія звернулася до Європейського суду з прав людини з міждержавною скаргою проти України, у якій цинічно нарікає на нібито порушення українською владою прав людини, зокрема стосовно росіян. Також скаржиться на блокування нашою країною поставок води у Крим і навіть звинувачує Україну у катастрофі літака МН17 над Донбасом у 2014 році.

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Росія поскаржилася на Україну в ЄСПЛ. Фото: echr.coe.int

"Дельта"-штамм COVID у Києві

В Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу "Дельта". Новий вірус підхопили люди від 21 до 73 років.

Потоп у Одесі

Нічна злива практично затопила Одесу. За кілька годин безперервного дощу на річки перетворилися Генуезька, Дерибасівська вулиці і Французький бульвар. Потужний потік змивав усе на своєму шляху. Вода стікала в нічні клуби, заливала кафе і магазини.

Про що ще говорили в Україні та світі у четвер, 22 липня, дивіться у випуску новин "Сьогодні":