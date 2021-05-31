Все говорят. Новый приговор Стерненко и младенец на свалке – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Пока в Ивано-Франковске переживали из-за новорожденного мальчика, которого едва не увез мусоровоз, в Киеве президент Зеленский анонсировал создание президентского университета

В понедельник 31 мая, украинцы обсуждали, как подростки помочились просто сидя на лавочке на Пейзажной алее, смерть внука известного артиста и главы фракции "Слуга народа" в Одесском горсовете Олега Филимонова и создание президентом Украины Владимиром Зеленским президентского университета.

"Сегодня" собрали самые резонансные темы дня.

Новый приговор по делу Стерненко

Одесский апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции в отношении активиста Сергея Стерненко. Вместо 7 лет и 3 месяцев тюрьмы ему дали год условного срока за хранение одного патрона калибра 5.45. Все остальные обвинения либо отпали по сроку давности, либо признаны недоказанными. Если Стерненко совершит в течение года какое-то преступление, то отправится в тюрьму на три года по 263 статье.

Активист уже заявил, что намерен обжаловать в Верховном суде приговор Апелляционного суда. А также, он допускает, что прокуратура также будет оспаривать сегодняшнее решение суда.

Создание президентского университета

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Киеве президентского университета, который будет выпускать специалистов для обеспечения безопасности нашего государства.

Университет будет готовить специалистов в таких сферах:

информационная и кибербезопасность;

искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические, энергетические и биотехнологии.

У Олега Филимонова умер внук

Стали известны новые подробности загадочной смерти 15-летнего внука известного артиста и главы фракции "Слуга народа" в Одесском горсовете Олега Филимонова.

Мальчику стало плохо прямо на улице, а медикам не удалось его спасти. По факту смерти 15-летнего внука одесского юмориста полиция начала расследование.

Скорая пыталась реанимировать подростка в течение 45 минут, но не получилось. В августе внуку Олега Филимонова исполнилось бы 16 лет.

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Две девушки помочились на лавочку

Инцидент произошел в Киеве, на Пейзажной аллее. Там две девочки-подростка захотели "славы любым путем" и помочились на лавочку. Теперь от них ждут объяснений и извинений.

Судя по видео, которое они обнародовали в своем Instagram, девушкам примерно на вид около 15-17 лет.

Двое подростков помочились на лавочку на Пейзажной аллее

На свалке нашли младенца

В Ивано-Франковске случайные прохожие нашли на свалке пакет с младенцем. Мальчик был обмотан в пеленку, а также в полотенце.

Ему невероятно повезло трижды. Во-первых, он не задохнулся в целлофановом пакете, в котором его оставили в помойке. Во-вторых, его плач услышали люди и в конце концов малыша вытащили из бака до приезда мусоровоза. Еще пара минут – и беспомощного младенца повезли бы на свалку.

"Забрали ребенка. И где-то через минут пять приехал мусоровоз. Ну может три-пять минут. Еще бы если бы мы не успели, то все..." – говорит очевидец.

В США погиб известный актер

Известный американский актер и звезда сериала "Тарзан: Героические приключения" Джо Лара погиб в авиакатастрофе вместе со своей женой – Гвен Шамблин.

Лайнер Cessna C501, летевший во Флориду, по неизвестным пока причинам упал в озеро у Нэшвилла в штате Теннесси. Кроме Джо и Гвен погибли еще пять человек.

Погиб актер Джо Лара / Фото: News.com.au