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Встреча Благодатного огня и пасхальное театрализованное шествие – анонсы СЕГОДНЯ

1 мая, 07:00

Юлия Ляхова

На выходных в Украине запланировано ряд важных мероприятий, среди которых и костюмированное действо, которое иллюстрирует собой въезд Иисуса Христа в Иерусалим

/ Фото: Православная Церковь Украины

В субботу, 1 мая, в международном аэропорту "Борисполь" состоится встреча Благодатного огня, а в воскресенье, 2 мая, состоится пасхальное театрализованное шествие от станции метро "Крещатик" до Майдана Независимости. Что еще запланировано на выходные в Украине – смотрите в нашей подборке анонсов.

Украина

Суббота, 1 мая

Воскресенье, 2 мая

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За рубежом

Суббота, 1 мая – США начинают вывод войск из Афганистана;

Воскресенье, 2 мая – в Израиле день траура по погибшим в результате трагедии на горе Мерон.

Погода на четырехдневные праздничные выходные будет капризной: с 1 мая придет существенное потепление, а на Пасху будут греметь грозы.

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