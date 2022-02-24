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ВСУ удерживают оборонительные позиции, все под контролем, – заявление Генштаба

Наталья Магдык
24 февраля, 08:36
ВСУ отражают воздушное нападение захватчика

Генштаб ВСУ держит ситуацию под контролем / Фото: Коллаж: Сегодня

Воздушные силы ВСУ удерживают оборонительные позиции, ситуация контролируется. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам украинских подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке и по военным объектам Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Сообщается, что РФ начала артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется", – отметили в ВСУ.

Кроме того, отмечается, что появившаяся ранее информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности.

Что произошло утром

  • Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, где в Украине фиксируют взрывы после громкого заявленияпрезидента РФ Владимира Путина о начале спецоперации в Украине. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.
  • В городе Нежин Черниговской области обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.
  • В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.
  • Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжатся обстрелы объектов военной инфраструктуры.
  • В Киеве звучат сирены гражданской обороны, утром были слышны обстрелы районов.
  • Укрзализныця сообщила о том, что все поезда курсируют согласно графику.
  • В Луганской области началась эвакуация местных жителей.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине.