ВСУ взяли в плен российских военных – фото захваченных оккупантов

Захваченные оккупанты. Коллаж "Сегодня"

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что украинская армия захватила первых пленных российских военных. Об это он написал в Telegram.

"Первые российские военнопленные. Взяты в плен в зоне ООС. Будут в полной безопасности. Их жизни ничего не угрожает. Российские матери, выходите на улицы и требуйте остановить войну", – написал он.

Реклама

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram фото захваченных оккупантов.

"Российские пленные. Запомните, русские солдаты, вы будете страдать! Бросайте оружие и бегите с территории Украины", – написал он.

Реклама

Вторжение России в Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

Реклама

Утром 23 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были слышны по всей территории Украины.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

По заявлению Генштаба ВСУ, в районе проведения Операции объединенных сил были сбиты самолеты и вертолет агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.