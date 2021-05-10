Всю Украину накроют грозы, а после придет жара. Какой будет погода после праздников

В ближайшие дни природа не порадует украинцев. Температура воздуха будет существенно меняться, почти везде пройдут дожди

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

В Украине после по большей части солнечного понедельника испортится погода. Уже завтра, 11 мая, грозы накроют не только восток, но и центральные области страны. А к середине недели мокнуть будет уже вся Украина. Зато воздух начнет прогреваться местами до 27 градусов.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 11 мая

Дожди с грозами накроют практически половину страны – восточные, южные и некоторые центральные области. Кроме того, осадки ожидаются на Сумщине.

На востоке будет прохладно – 12-14 градусов тепла. В центре чуть теплее – 18-20 градусов. В южных регионах столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Такой же температуры воздуха ждут на Закарпатье.

В Киеве 11 мая станет более облачно, но все еще будет сухо, воздух прогреется до 21-23 градусов.

Прогноз погоды на 12 мая

Грозы на востоке Украины утихнут, но дождь останется. Также осадки пройдут во всех центральных, северных и южных областях. Циклон подберется вплотную к западным регионам.

Температура воздуха опустится по всей стране, кроме Закарпатья, где ожидается до +24. Прогноз для остальных областей – в среднем 15-18 градусов. Теплее всего будет на западе и юге, до 20 градусов тепла. Холоднее всего – на севере и востоке, от 14 градусов днем.

В Киеве 12 мая дождь. Похолодает до 15-17 градусов.

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Прогноз погоды на 13 мая

Дожди накроют все регионы за исключением Запорожской и Херсонской областей, а также временно оккупированного Крыма. При этом на западе похолодает до 15-18 градусов, а на востоке – потеплеет сразу до +23.

В Киеве 13 мая ожидается гроза, но без сильного ветра. Воздух прогреется до 17-19 градусов.

Прогноз погоды на 14 мая

Украина останется во власти грозового фронта. Исключением будут все те же Запорожье, Днепр и Крым. Но температура воздуха заметно повысится. В западных областях потеплеет до 20-21 градуса. В восточные регионы придут почти летние температуры – столбики термометров покажут до 26-27 градусов тепла.

В Киеве 14 мая – дождь с грозой. Днем 20-22 градуса тепла.

Напомним, по данным синоптиков, настоящей весны в Украине еще придется подождать. Смотрите прогноз погоды на весь май в сюжете "Сегодня":