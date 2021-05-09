Настоящей весны в Украине придется подождать: прогноз погоды на весь май

В ближайшие дни украинцев ждут дожди и ночные заморозки, но уже скоро ситуация изменится, уверяют синоптики

/ Фото: Сегодня

Первую неделю мая северные и центральные области Украины пережили без снега, но с дождями. Юг и восток тоже день за днем поливали дождями циклоны, а о теплых вещах не давал забыть арктический воздух. С понедельника, 10 мая, по прогнозам синоптиков, потеплеет, но прятать зонтики еще рано. Да и тепло будет только днем, ночью ожидаются заморозки. А настоящую теплую и сухую весну украинцы могут ждать не раньше, чем через две недели, говорится в сюжете "Сегодня".

"До вторника будет преобладать солнечная погода, понедельник-вторник будут солнечными днями. В середине недели будет перестройка синоптических процессов, может быть небольшой циклон. Он приведет к осадкам в некоторых восточных и южных регионах", – спрогнозировала синоптик "Укргидромецентра" Наталья Птуха.

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Обещают, что заметно температура повысится уже после 15 мая. В целом же май не будет таким, как апрель, – предыдущий месяц в этом году оказался самым холодным за последние 10 лет.

"С 10 по 15 число – 19-21 градус, а с 17-го по 22-е – уже 22-24 градуса", – прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань.

В конце мая столбики термометров достигнут и отметки в 28 градусов. К тому же после 22 мая уже не ожидаются осадки.

Напомним, ранее "Сегодня" разобрались, как весенняя непогода повлияла на будущий урожай ягод и картофеля.