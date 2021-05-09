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Справжньої весни в Україні доведеться почекати: прогноз погоди на весь травень

9 травня, 11:02

Ксенія Капустинська , Ксенія Середа

У найближчі дні на українців чекають дощі та нічні заморозки, але вже скоро ситуація зміниться, запевняють синоптики

/ Фото: Сьогодні

Перший тиждень травня північні і центральні області України пережили без снігу, але з дощами. Південь і схід теж день за днем поливали дощами циклони, а про теплі речі не давало забути арктичне повітря. З понеділка, 10 травня, за прогнозами синоптиків, потеплішає, але ховати парасольки ще рано. Та й тепло буде тільки вдень, вночі очікуються заморозки. А справжню теплу та суху весну українці можуть чекати не раніше, ніж за два тижні, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

"До вівторка буде переважати сонячна погода, понеділок-вівторок будуть сонячними днями. У середині тижня буде перебудова синоптичних процесів, може бути невеликий циклон. Він призведе до опадів в деяких східних і південних регіонах", – спрогнозувала синоптикиня "Укргідромецентру" Наталя Птуха.

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Обіцяють, що помітно температура підвищиться вже після 15 травня. В цілому ж травень не буде таким, як квітень, – попередній місяць цього року виявився найхолоднішим за останні 10 років.

"З 10 по 15 число – 19-21 градус, а з 17-го по 22-е – вже 22-24 градуса", – прогнозує народний синоптик Леонід Горбань.

В кінці травня стовпчики термометрів сягнуть і позначки в 28 градусів. До того ж після 22 травня вже не слід чекати на опади.

Нагадаємо, раніше "Сьогодні" розібралися, як весняна негода вплинула на майбутній урожай ягід і картоплі.

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