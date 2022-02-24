"Вторжение началось": Геращенко назвал украинские города и объекты, которые обстреляла РФ (список)

Геращенко заявил,что были совершены ракетные удары/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, где в Украине фиксируют взрывы после громкого заявленияпрезидента РФ Владимира Путина о начале спецоперации в Украине.

Об этом он написал на своем аккаунте в Facebook.

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Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.

"С сегодняшнего дня в мире новая геополитическая реальность. Либо Украина и мир остановят нового Гитлера сейчас, либо будет третья мировая война. С нами Правда! С нами Господь! Мы защищаем свою землю! Победа будет за нами", — написал Геращенко.

Также советник министра МВД призвал звонить по телефону друзьям и родным в Россию и требовать их выходить на улицы, чтобы остановить войну.

Что обстреляли?

04.35 нападение на п/н впс "В.Писаревка" со с. РФ

05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Милово"

05:05 впс "Н.Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ

05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка"

05:15 обстрел аэродрома "Краматорск"

05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" – артиллер. обстрел со с. РФ

05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье"

05:23 ЧПР "Бачевск" заходит бронетехника

05:25 г. Днепр – 2 взрыва на взлетной полосе

05:30 впс "Тополь" обстрел с ГРАДов со стороны РФ

05:30 впс "Золочев" миномет. обстрел со стороны РФ

05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАД со стороны РФ

Заявление Путина

Путин заявил, что принял решение провести военную операциюна территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

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