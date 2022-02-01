Выходные и праздники в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

В Украине много праздников в феврале. Фото: коллаж "Сегодня"

В феврале украинцев ждет 20 рабочих и 8 выходных дней. Дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

В этом месяце отмечаются следующие праздники

1 февраля – Китайский Новый год

2 февраля – День сурка, а также Всемирный день водно-болотных угодий Реклама

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака

6 февраля – Международный день бармена

8 февраля – День безопасного интернета Реклама

9 февраля – Международный день стоматолога

11 февраля – Всемирный день больного, а еще Международный день женщин и девочек в науке

13 февраля – Всемирный день радио

14 февраля – День святого Валентина или День влюбленных, а также День компьютерщика

15 февраля – Сретенье Господне, Международный день онкобольного ребенка и День памяти воинов-интернационалистов

17 февраля – День спонтанного проявления доброты, а еще День кота в Европе

19 февраля – День Государственного герба Украины

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости и День Героев "Небесной сотни"

21 февраля – Международный день родного языка

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений

27 февраля – Международный день полярного медведя