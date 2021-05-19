Выпускной в COVID – какими будут школьные балы в условиях карантина

Выпускных как до пандемии в этом году не будет. Почти во всех областях действуют ограничения желтой зоны, и их придется соблюдать

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Хотя эпидситуация в стране стабилизировалась, выпускные остаются под ограничениями желтой зоны. Как карантинные меры повлияют на выпускные в этом году и как планируют провести выпускников школы, узнавал "Сегодня".

Что разрешают в желтых зонах и как это повлияет на выпускные?

Ограничения желтой ограничивают выпускные, но не запрещают. А "желтые" почти все области в Украине. Только Донецкая – оранжевая.

Это значит, что в большинстве областей в школах можно проводить мероприятия, если на каждого человека будет 4 кв. м площади. Или наполненность залов – более 50%. Разумеется, в помещениях все должны быть в масках.

Что касается кафе и ресторанов, то залах могут находится до 20 человек и только до 24:00. Это все ограничения, которые влияют на проведения выпускных.

Что говорят о выпускных в Минобразования

Выпускные не запрещаются в этом году, но попадают под ограничение карантинных зон. Учебные заведения самостоятельно принимают решение о проведении и формате проведения таких мероприятий, рассказал "Сегодня" Юрий Кононенко, начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины.

"Решения должны приниматься с учетом эпидситуации в регионе и ограничений, которые накладывают государственная или региональная комиссия по ТЭБ и ЧС. Сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается но есть определенные ограничения, которые свойственны той или иной зоне. С учетом этих ограничений выпускные могут проводиться", – прокомментировал Кононенко.

Последний звонок / Фото: Depositphotos

Как выпускные пройдут в Киеве

Киевская городская государственная администрация по этому поводу дополнительных запретов не вводила. Однако КГГА рекомендует выдать документы выпускникам до определенных сроков.

"Поскольку государством гарантировано учебным заведениям автономию, в том числе в организационных вопросах, учебные заведения самостоятельно определяют дату и формат проведения праздника последнего звонка с учетом эпидемической ситуации в Киеве с обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий", – расказала Елена Батечко, заместитель директора департамента образования и науки КГГА.

Но выдать свидетельства выпускникам 9-х классов должны до 10 июня, 11-х классов – до 30 июня.

Выпускники 2020 года. Фото из соцсетей / Фото: Facebook

Например, в школе № 5 Печерского района Киева хотят провести последний звонок для 11-классов уже 21 мая.

"Мы устраиваем общешкольный круг и провожаем учеников 11 классов сдавать ВНО. В этом круге будут будет много интересных вещей для 11-классников. Почему 21 мая? Это последний день, когда всех можно собрать перед ВНО и сделать все нормально. Мы давно отказались от стандартных дней. Каждый год мы спрашиваем у детей, как они видят этот праздник. То есть, вечеров мы не проводим", – рассказала Светлана Олексюк, директор школы № 5 Печерского района Киева.

Хотя есть и школы, где собираются пышно с ресторанами и всеми выпускными атрибутами.

"У нас собирают 7000 грн на ресторан, 2000 грн – на подарки не понятно зачем (шарики, цветочки, подарки всем учителям), 2000 грн – на выпускной альбом", – поделилась Ольга Александрова, мама 11-классника.

Как планируют провести выпускные в других городах

Долинская Ирина, Бровары, Киевская область:

"11 класс, нет выпускного, нет альбома... вопрос не поднимался, может еще кто-то предложит, но пока все молчат, никому оно не надо видимо. От школы будет торжественное вручение аттестатов после 15 июня, все".

/ Фото: Суспільне

Евгения Захарченко, Кропивницкий:

"9-й класс. Ни на что не сдаем. Детям 15 июня вручат свидетельства, проведут последний символический урок, а дальше каждый в своей компании пойдет праздновать. Моя старшая собирается со своими девочками-одноклассницами и без родителей".

Анастасия Никитенко, Мелитополь, Запорожская область:

"У нас выпускной планируется, но не все будут. Большинство детей, мой в том числе, отказались. Мало того, некоторые и на последний звонок не собираются приходить. У нас, в большей мере, родители баламутят с этим выпускным – им хочется, а детям все равно".

Анна Салатаева, Сватово, Луганская область:

"У нас будет последний звонок для выпускников 11 классов, торжественное вручение свидетельств и кафе по желанию с фотографом, диджеем и фотозоной".

Ранее "Сегодня" писал, что в Украине по-новому будут зачислять первоклассников в школы: что изменилось. В связи с распространением короновируса будет продолжена практика, применявшаяся в прошлом учебном году.