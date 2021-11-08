Вышли с маленькими детьми. В Одессе протестуют жители ЖК, в котором две недели нет света и воды (фото)

На протест даже взяли маленьких детей. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе жители ЖК "Одесский двор" перекрыли дорогу. Они протестуют из-за того, что в их домах две недели нет света и воды.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Протест начался вечером 8 ноября на улице Цветаева, 11. На митинг вышли жители ЖК "Одесский двор" и перекрыли проезд для автотранспорта. Причиной стало отсутствие водоснабжения и электроэнергии на протяжении 14 дней.

Люди не планируют прекращать митинг, пока на них не обратят внимания одесские чиновники. Протестовать вышли даже с маленькими детьми.

В садиках и школах нет тепла

Отопительный сезон в Одессе стартовал 1 ноября. Но до сих пор в более 100 школах и детсадах отопления нет.

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Сейчас тепло подали в 176 учебных заведений. В то же время еще 102 без отопления:

61 школа,

41 детский сад.

Причиной называют две аварии, которые обещают ликвидировать сегодня или завтра. Только после этого дадут тепло остальным учебным заведениям. На данный момент в Одессе чинят 28 порывов труб отопления.

Треть Сум без отопления

По состоянию на начало ноября, в Сумах без отопления и горячей воды остаются треть жилых домов. Местные жители требуют немедленно подать тепло и наказать всех причастных к срыву запуска отопительного сезона.

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"В квартирах очень холодно и сыро. Электрические обогреватели уже не справляются. Люди начинают болеть. А квартиры покрываются плесенью. Кто за это ответит?", – интересуются местные жители в петиции к местным властям.

Котельная северного промузла к концу октября не заработала. Она должна за транспортировку и поставку газа более 39 млн грн.

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