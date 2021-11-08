Вийшли із маленькими дітьми. В Одесі протестують жителі ЖК, у якому два тижні немає світла та води (фото)

На протест навіть взяли маленьких дітей. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі мешканці ЖК "Одеський двір" перекрили дорогу. Вони протестують через те, що у їхніх будинках два тижні немає світла та води.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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Протест розпочався увечері 8 листопада на вулиці Цвєтаєва, 11. На мітинг вийшли жителі ЖК "Одеський двір" та перекрили проїзд для автотранспорту. Причиною стала відсутність водопостачання та електроенергії протягом 14 днів.

Люди не планують припиняти мітинг, доки на них не звернуть уваги одеські чиновники. Протестувати вийшли навіть із маленькими дітьми.

У садках та школах немає тепла

Опалювальний сезон в Одесі розпочався 1 листопада. Але досі у понад 100 школах та дитсадках опалення немає.

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Наразі тепло подали до 176 навчальних закладів. Водночас ще 102 без опалення:

61 школа,

41 дитячий садок.

Причиною називають дві аварії, які обіцяють ліквідувати сьогодні чи завтра. Тільки після цього дадуть тепло решті навчальних закладів. На цей момент в Одесі чинять 28 поривів труб опалення.

Третина Сум без опалення

Станом на початок листопада, у Сумах без опалення та гарячої води залишаються третина житлових будинків. Місцеві жителі вимагають негайно подати тепло та покарати всіх, хто причетний до зриву запуску опалювального сезону.

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"У квартирах дуже холодно та сиро. Електричні обігрівачі вже не справляються. Люди починають хворіти. А квартири покриваються пліснявою. Хто за це відповість?" , – цікавляться місцеві жителі у петиції до місцевої влади.

Котельня північного промузлу до кінця жовтня не почала працювати. Вона має борг за транспортування та постачання газу понад 39 млн грн.

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