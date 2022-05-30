Взрыв возле дома предателя Балицкого в Мелитополе. Новые детали о жертвах

В Мелитополе после взрыва есть пострадавшие. Фото: "РИА Мелитополь", коллаж "Сегодня"

В оккупированном Мелитополе, где произошел взрыв в районе дома псевдогубернатора региона Евгения Балицкого, есть пострадавшие. По предварительной информации, ранение получила дочь покойного Олега Балицкого (это родной брат фейкового губернатора и предателя Украины Евгения Балицкого – Ред.). Отмечается, что оккупанты изрядно перепугались.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

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Что происходит в Мелитополе?

Местное издание "РИА Мелитополь" опубликовало кадры, на которых видно, как на носилках медики несут раненую.

"Есть информация, что ранение получила Евгения Зайцева – дочь покойного Олега Балицкого, брата фейкового губернатора-предателя Украины Евгения Балицкого", – пишут журналисты.

Есть пострадавшие. Фото: РИА Мелитополь

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Оккупанты перепугались

Захватчики оградили центральную площадь, где находится ДК Шевченко, в котором оккупанты организовали свою "военно-гражданскую администрацию".

Росгвардейцы, полиция, военные изучают какой-то пакет на тротуаре.

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Оккупанты в Мелитополе. Фото: РИА Мелитополь

Что известно о пострадавших?

По непроверенным данным, ранение получили две женщины и молодой человек. Информация предварительная и сейчас уточняется.

Что было ранее?

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Это произошло в 7:50 утра. По предварительной информации, взорвалось в районе дома псевдогубернатора региона Евгения Балицкого. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого, дрожали окна и стены в домах.

По предварительным данным, взорвалось в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка псевдогубернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Не исключено, что сработали диверсанты.

Сейчас наблюдаются клубы черного дыма.

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