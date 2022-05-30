Вибух біля будинку зрадника Балицького у Мелітополі. Нові деталі про жертви

У Мелітополі після вибуху є постраждалі. Фото: "РІА Мелітополь", колаж "Сьогодні"

В окупованому Мелітополі, де стався вибух у районі будинку псевдогубернатора регіону Євгена Балицького, є постраждалі. За попередньою інформацією, поранення отримала донька покійного Олега Балицького. Зазначається, що окупанти неабияк перелякалися.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".

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Що відбувається у Мелітополі?

Місцеве видання "РІА Мелітополь" опублікувало кадри, на яких видно, як на ношах медики несуть поранену.

"Є інформація, що поранення отримала Євгенія Зайцева – донька покійного Олега Балицького, брата фейкового губернатора-зрадника України Євгена Балицького", – пишуть журналісти.

Є постраждалі. Фото: РІА Мелітополь

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Окупанти перелякалися

Загарбники огородили центральну площу, де знаходиться ДК Шевченко, де окупанти організували свою "військово-цивільну адміністрацію".

Росгвардійці, поліція, військові вивчають якийсь пакет на тротуарі.

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Окупанти в Мелітополі. Фото: РІА Мелітополь

Що відомо про потерпілих?

За неперевіреними даними, поранення отримали дві жінки та молодий чоловік. Інформація зараз уточнюється.

Що було раніше?

В окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. Це сталося о 7:50 ранку. За попередньою інформацією, вибухнуло у районі будинку псевдогубернатора регіону Євгена Балицького. Про це повідомляє місцеве видання РІА Мелітополь.

У мелітопольців, що проживають у районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна та стіни в будинках.

За попередніми даними, вибухнуло в районі ТЦ "Квартал", де розташована багатоповерхівка псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького. Не виключено, що спрацювали диверсанти.

Наразі спостерігаються клуби чорного диму.

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