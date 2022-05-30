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Біля будинку зрадника Балицького у Мелітополі прогримів потужний вибух

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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30 травня, 08:34
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У місцевих жителів тремтіли вікна та стіни в будинках. Наразі спостерігаються клуби чорного диму
Пролунав вибух у районі будинку псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького. Фото: РІА Мелітополь, колаж "Сьогодні"
Пролунав вибух у районі будинку псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького. Фото: РІА Мелітополь, колаж "Сьогодні"

В окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. Це сталося о 7:50 ранку. За попередньою інформацією, вибухнуло у районі будинку псевдогубернатора регіону Євгена Балицького.

Про це повідомляє місцеве видання РІА Мелітополь.

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Що відомо?

У мелітопольців, що проживають у районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна та стіни в будинках.

За попередніми даними, вибухнуло в районі ТЦ "Квартал", де розташована багатоповерхівка псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького. Не виключено, що спрацювали диверсанти.

Наразі спостерігаються клуби чорного диму.

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Вибух у Мелітополі. Фото: РІА Мелітополь

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Нагадаємо, колишньому народному депутату України від Партії регіонів Євгену Балицькому оголошено про підозру за статтею Кримінального кодексу "колабораційна діяльність". Про це повідомила у Facebook Служба безпеки України.

"За матеріалами СБУ підозру отримав "гауляйтер" росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області Євген Балицький. Цей колишній нардеп-регіонал, який у 2020 році був обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку", сприйняв вторгнення РФ як шанс реалізувати власні амбіції. Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні", – йдеться в повідомленні.

Зокрема повідомляється, що Балицький за допомогою загарбників примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

"Зрадник критикував чинну українську владу та готував урочистості до Дня перемоги. Він також видав так зване розпорядження "О временной организации общественного порядка", яке зобов'язувало мешканців сформувати "громадські загони" для виявлення антиросійської діяльності", – розповіли в СБУ.

Екснардепу оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хто такий Балицький

Депутат Запорізької облради Євген Балицький після захоплення військами РФ частини області почав співпрацювати з окупантами, 7 травня провів "пресконференцію", де назвав себе "губернатором області".

Балицький двічі обирався до Верховної Ради – у 2012 та 2014 роках, був членом фракцій Партії регіонів та "Опозиційного блоку".

У 2017 році прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом сепаратистських висловлювань Балицького. Депутат в ефірі одного з телеканалів висловив думку щодо можливості відділення території округу, який він представляє.

Також Балицький відомий як організатор "Безсмертного полку" у Мелітополі.

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