"Сотни оккупантов возвращаются в РФ в гробах": Яценюк обратился к Западу с просьбой

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк обратился к западным союзникам Украины с призывом перейти к неотложным радикальным действиям, чтобы остановить вторжение России.

По его словам, Вооруженные силы Украины во время вторжения РФ продемонстрировали невероятную отвагу и героизм – "сожжены российские танки, сбиты самолеты и вертолеты, сотни оккупантов возвращаются в Россию в гробах, заплатив своей жизнью за авантюру своего фюрера".

Реклама

"Самые адские санкции не имеют смысла через недели и месяцы, если не станет Украины, которая верила и продолжает верить, что ее борьба за свободу заслуживает поддержки и будет поддержана свободным миром", – написал он в Facebook.

Экс-премьер призвал западных политиков "к радикальным действиям по помощи Украине, а если потребуется – то и спасению украинского государства и украинской демократии".

"Не говорите, что у вас нет новых решений, потому что у кого они тогда есть, если не у стран, объединенных общей волей к свободе? Грубая сила тиранического ядерного государства не имеет права получать все, на что упадет его тяжелый взгляд. Сегодня на украинской земле решаются правила нового мира – либо он будет скроен тираническими лидерами, против которых беспомощны объединенные демократии, или это будет мир мощной не робкой свободы", – заявил Яценюк.

Обращаясь к западным союзникам, экс-премьер отметил:

"Украинцы демонстрируют свою решительность. Решительность, требующую союзнических решений о действиях, которые остановят катастрофу в Европе. Не медлите!"

Зеленский рассказал, как Запад может остановить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС остановить российского агрессора.

Реклама

"В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше. Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, избавить его от продолжения агрессии: отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН", – отметил Зеленский.

Санкции против РФ