"Сотни оккупантов возвращаются в РФ в гробах": Яценюк обратился к Западу с просьбой

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Экс-премьер-министр Арсений Яценюк обратился к западным союзникам Украины с призывом перейти к неотложным радикальным действиям, чтобы остановить вторжение России.
По его словам, Вооруженные силы Украины во время вторжения РФ продемонстрировали невероятную отвагу и героизм – "сожжены российские танки, сбиты самолеты и вертолеты, сотни оккупантов возвращаются в Россию в гробах, заплатив своей жизнью за авантюру своего фюрера".
"Самые адские санкции не имеют смысла через недели и месяцы, если не станет Украины, которая верила и продолжает верить, что ее борьба за свободу заслуживает поддержки и будет поддержана свободным миром", – написал он в Facebook.
Экс-премьер призвал западных политиков "к радикальным действиям по помощи Украине, а если потребуется – то и спасению украинского государства и украинской демократии".
"Не говорите, что у вас нет новых решений, потому что у кого они тогда есть, если не у стран, объединенных общей волей к свободе? Грубая сила тиранического ядерного государства не имеет права получать все, на что упадет его тяжелый взгляд. Сегодня на украинской земле решаются правила нового мира – либо он будет скроен тираническими лидерами, против которых беспомощны объединенные демократии, или это будет мир мощной не робкой свободы", – заявил Яценюк.
Обращаясь к западным союзникам, экс-премьер отметил:
"Украинцы демонстрируют свою решительность. Решительность, требующую союзнических решений о действиях, которые остановят катастрофу в Европе. Не медлите!"
Зеленский рассказал, как Запад может остановить Россию
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС остановить российского агрессора.
"В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше. Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, избавить его от продолжения агрессии: отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН", – отметил Зеленский.
Санкции против РФ
- 23 февраля Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание "ЛДНР", и еще против 27 физических и юридических лиц. Их активы будут заморожены, с ними запрещено вести бизнес, им запрещено въезжать в ЕС даже с целью транзита в другие страны.
- Днем ранее Лондон ввел персональные санкции против ряда российских олигархов, включая Геннадия Тимченко (инвестиционной группы Volga Group) и братьев Аркадия (ООО "СГМ-Мост") и Бориса Ротенбергов (миноритарный акционер "Газпром бурение"), а также против пяти крупнейших российских банков.
- Во время обращения к нации президент США Джозеф Байден тоже рассказал о своих запретах для России за признание террористических "ЛДНР". А потом и Министерство финансов США сообщило, что на детей ряда высокопоставленных чиновников РФ наложены ограничения.
- 23 февраля президент США Джозеф Байден сообщил о введении санкций против зарегистрированной в Швейцарии российской компании Nord Stream 2 AG, которая отвечает за строительство "Северного потока – 2" в Европе. Минфин США распорядился завершить к 2 марта все операции с этой компанией.