"Сотні окупантів повертаються до РФ у трунах": Яценюк звернувся до Заходу з проханням

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Експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до західних союзників України із закликом перейти до невідкладних радикальних дій, щоб зупинити вторгнення Росії.
За його словами, Збройні сили України під час вторгнення РФ продемонстрували неймовірну відвагу та героїзм – "спалені російські танки, збиті літаки та гелікоптери, сотні окупантів повертаються до Росії у трунах, заплативши своїм життям за авантюру свого фюрера".
"Найбільш пекельні санкції не мають сенсу через тижні і місяці, якщо не стане України, яка вірила і продовжує вірити, що її боротьба за свободу заслуговує на підтримку і буде підтримана вільним світом", – написав він у Facebook.
Експрем'єр закликав західних політиків "до радикальних дій щодо допомоги Україні, а якщо буде потрібно – то й порятунку української держави і української демократії".
"Не кажіть, що у вас немає нових рішень, бо у кого вони тоді є, якщо не у країн, об'єднаних спільною волею до свободи? Груба сила тиранічної ядерної держави не має права отримувати все, на що впаде її важкий погляд. Сьогодні на українській землі вирішуються правила нового світу – чи буде він скроєний тиранічними лідерами, проти яких безпомічні об'єднані демократії, чи це буде світ потужної не боязкої свободи", – заявив Яценюк.
Звертаючись до західних союзників, експрем'єр зазначив:
"Українці демонструють свою рішучість. Рішучість, яка потребує союзницьких рішень про дії, які зупинять катастрофу в Європі. Не зволікайте!"
Зеленський розповів, як Захід може зупинити Росію
Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС зупинити російського агресора.
"В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі. Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою та газом, допомогти українській армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН", – зазначив Зеленський.
Санкції проти РФ
- Вдень 23 лютого Євросоюз ввів санкції проти 351 депутата Держдуми, який проголосував за визнання "ЛДНР", та ще проти 27 фізичних та юридичних осіб. Їхні активи будуть заморожені, з ними заборонено вести бізнес, їм заборонено в'їжджати до ЄС навіть з метою транзиту до інших країн.
- Днем раніше Лондон ввів персональні санкції проти низки російських олігархів, включаючи Геннадія Тимченка (інвестиційної групи Volga Group) та братів Аркадія (ТОВ "СДМ-Міст") і Бориса Ротенбергів (міноритарний акціонер "Газпром буріння"), а також проти п'яти найбільших російських банків
- Під час звернення до нації президент США Джозеф Байден також розповів про свої заборони для Росії за визнання терористичних "ЛДНР". А потім і Міністерство фінансів США повідомило, що на дітей низки високопосадовців РФ накладено обмеження.
- 23 лютого президент США Джозеф Байден повідомив про введення санкцій проти зареєстрованої у Швейцарії російської компанії Nord Stream 2 AG, яка відповідає за будівництво "Північного потоку – 2" у Європі. Мінфін США розпорядився завершити до 2 березня всі операції із цією компанією.