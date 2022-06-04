Яценюк прокомментировал позицию "Путина не надо унижать"

Арсений Яценюк уверен, что Путин будет вести переговоры только тогда, когда Украина победит на поле боя / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава КБФ Арсений Яценюк уверен, что цели России уходят далеко за пределы Украины – это Польша, страны Балтии, Молдова, Грузия, Восточная Европа и вообще подрыв НАТО и ЕС. Поэтому победа Украины означает победу всего свободного мира.

Об этом Арсений Яценюк рассказал в эфире польского телеканала Polsat.

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Отвечая на вопрос о позиции некоторых западных лидеров, что "Путина не нужно унижать", Арсений Яценюк сказал, что не поддерживает позицию, которую выразил президент Франции Макрон.

"Это неправильная позиция по отношению к Украине и украинцам. Это неправильная позиция, в том числе и по отношению к народу Франции. Французское сопротивление никогда бы не приняло, если бы говорили: "давайте не унижать нацистскую Германию и Гитлера, совершившего преступления против человечности", – уверен Яценюк.

Он напомнил, что за все прошлые годы политика умиротворения РФ привела к российскому нападению на Грузию, на Украину, к российским преступлениям в Сирии, к вмешательству РФ в американские выборы, убийствам на территории Британии и Германии, российским шпионам на территории Польши и всего ЕС.

"Поэтому я призываю мировых лидеров понять: нельзя вести переговоры с убийцей, который приложил тебе пистолет к голове. Переговоры можно вести только с готовыми к этому", – подчеркнул он.

Глава КБФ уверен, что Путин и его режим "будут вести переговоры только тогда, когда Украина победит на поле боя".

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"И когда западный мир четко заявит: мы не будем идти ни на какое следующее умиротворение, мы сделали выводы из Второй мировой войны, военные преступники должны понести наказание, а Россия должна освободить украинскую территорию, мы стоим на принципах свободы, суверенности, независимости каждого государства, и мы будем защищать эти принципы", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на его заявление по поводу "неунижения России".