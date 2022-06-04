Яценюк прокоментував позицію "Путіна не треба принижувати"

Арсеній Яценюк упевнений, що Путін вестиме переговори лише тоді, коли Україна переможе на полі бою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк впевнений, що цілі Росії йдуть далеко за межі України – це Польща, країни Балтії, Молдова, Грузія, Східна Європа і взагалі підрив НАТО та ЄС. Саме тому перемога України означає перемогу всього вільного світу.

На цьому Арсеній Яценюк наголосив в ефірі польського телеканалу Polsat.

Реклама

Відповідаючи на запитання щодо позиції деяких західних лідерів, що "Путіна не треба принижувати", Арсеній Яценюк сказав, що не підтримує позицію, яку висловив президент Франції Макрон.

"Це неправильна позиція по відношенню до України та українців. Це неправильна позиція в тому числі й по відношенню до народу Франції. Французький супротив ніколи б не прийняв, якби казали: "давайте не принижувати нацистську Німеччину і Гітлера, який вчинив злочини проти людяності", – впевнений Яценюк.

Він нагадав, що за всі минулі роки політика умиротворення РФ призвела до російського нападу на Грузію, на Україну, до російських злочинів у Сирії, до втручання РФ в американські вибори, вбивств на території Британії й Німеччини, російських шпигунів на території Польщі і всього ЄС.

"Тому я закликаю світових лідерів усвідомити: не можна вести перемовини з вбивцею, який приклав тобі пістолет до голови. Перемовини можна вести тільки з тими, хто готовий до цього", – підкреслив він.

Голова КБФ впевнений, що Путін та його режим "будуть вести перемовини тільки тоді, коли Україна переможе на полі бою".

Реклама

"І коли західний світ чітко заявить: ми не будемо йти ні на яке наступне умиротворення, ми зробили висновки з Другої світової війни, військові злочинці мають понести покарання, а Росія повинна звільнити українську територію, ми стоїмо на принципах свободи, суверенності, незалежності кожної держави, і ми будемо захищати ці принципи", – наголосив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко відповів президенту Франції Еммануелю Макрону на його заяву щодо "неприниження Росії".