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Яценюк закликає Конгрес ЄНП створити чіткий та однозначний план перемоги України (відео)

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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1 червня, 14:34
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Якщо Україна зазнає невдачі, Європа не уникне її долі, заявив політик
Україна має отримати статус кандидата в члени ЄС, наголосив Арсеній Яценюк
Україна має отримати статус кандидата в члени ЄС, наголосив Арсеній Яценюк / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Потрібен чіткий і однозначний план перемоги України. Жодні проміжні рішення на умовах Путіна не можуть зупинити війну. Будь-яке тимчасове рішення переконає Путіна, що він може піти далі й мобілізувати свої сили для нового наступу.

Про це сказав лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк у зверненні до Конгресу ЄНП.

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Арсеній Яценюк наголосив, що завдяки героїзму хоробрих українських воїнів – українців та українок – Путіну не вдалося втілити свої початкові плани щодо окупації Києва та підпорядкування України. Але його божевільна ідея знищити Україну і тим самим виграти цю війну залишається незмінною.

"Він готовий провести решту свого життя, вбиваючи нас, українців, і встановлюючи контроль над іншими європейцями", – каже Яценюк.

Проте якщо Україна зазнає невдачі, "Європа не уникне її долі", впевнений політик.

"Жодні проміжні рішення на умовах Путіна не можуть зупинити війну. Будь-яке тимчасове рішення переконає Путіна, що він може піти далі й мобілізувати свої сили для нового наступу", – каже Яценюк.

Найважливіша мета зараз – це перемога України, підкреслив голова КБФ.

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"Немає іншої альтернативи, аніж чіткий і однозначний план Європейської народної партії, націлений на єдину і найважливішу мету – перемогу України", – сказав він.

По-перше, заявив Яценюк, Україна має бути забезпечена негайно і у потрібній кількості важким озброєнням. По-друге, Україна має отримати статус кандидата в члени ЄС.

"Це був би історичний провал ЄНП, якщо цього не станеться в червні цього року", – підкреслив експрем'єр.

Арсеній Яценюк також наголосив, що Росія має повною мірою відчути тиск шостого пакету європейських санкцій, які вводять ембарго на нафту.

"Скажімо чесно – противники цього рішення використовують членство у нашій родині не через цінності, а задля вигоди", – зазначив голова КБФ.

Україна має отримати масштабний пакет економічної та фінансової підтримки, каже колишній прем'єр, відзначаючи, що Європейський Союз і Сполучені Штати Америки можуть допомогти нашій країні вижити у цьому жахливому становищі.

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Арсеній Яценюк також наголосив, що Путін не є стороною для переговорів, а є воєнним злочинцем, він та його режим мають бути притягнуті міжнародним трибуналом до справедливої кари.

"Для нас важливо, щоб Європейський Союз не розпався, довів свою життєздатність, відповів на виклики нової ери і не ховався від них. Для нас важливо, щоб Європейська народна партія була лідером світової боротьби з агресією Росії проти України та вільного світу", – наголосив політик.

Арсеній Яценюк закликав ЄНП виявити політичну волю, щоб перемогти в цій війні.

"Якщо ЄНП, найбільша політична родина в Європі, виявить політичну волю прийняти свою історичну відповідальність та перемогти в цій війні, – це означатиме, що Путін буде переможений, а Україна та Європа будуть врятовані від жахливого майбутнього, що вже підготовлено для всіх нас", – сказав Яценюк.

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