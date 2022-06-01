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"Скандальне" прозріння? Шольц пообіцяв поставити Україні сучасні системи ППО

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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1 червня, 12:17
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Німеччина вирішила дати ЗСУ системи IRIS-T
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі. За його словами, за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації", повідомляє DW.

Крім систем ППО, Німеччина надасть Україні радар стеження, здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

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Крім того, Шольц заявив, що Берлін направить в Україну реактивні системи залпового вогню у тісній співпраці зі США. Ці системи не зможуть націлюватись на російську територію.

Що таке IRIS-T

Сухопутний ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM призначений для боротьби з широким спектром аеродинамічних цілей. Він здатний вражати цілі з відривом до 40 км, його досяжність за висотою становить 20 км.

Ракети малої дальності протиповітряної оборони IRIS-T мають клас "повітря-повітря", вони оснащені інфрачервоною голівкою, що охолоджується, має самонаведення.

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За допомогою цієї системи ППО можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, вражати реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

Ракета стоїть на озброєнні дев'яти країн Європи.

Допомога від Німеччини

  • За останні два місяці Німеччина звела до мінімуму військову допомогу Україні. Зокрема, за період з 30 березня до 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від федерального уряду Німеччини.
  • У середині травня Німеччина відправила 3000 протитанкових мін та 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.
  • Інше німецьке постачання прибуло в Україну в середині квітня. Там були лише запчастини для кулеметів, запали, детонуючі шнури, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.
  • Остання постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Воно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".
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