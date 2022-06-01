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Яценюк призывает Конгресс ЕНП создать четкий и однозначный план победы Украины (видео)

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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1 июня, 14:34
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Если Украина потерпит неудачу, Европа не избежит ее судьбы, заявил политик
Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС, подчеркнул Арсений Яценюк
Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС, подчеркнул Арсений Яценюк / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Нужен четкий и однозначный план победы Украины. Никакие промежуточные решения на условиях Путина не могут остановить войну, а любое временное решение убедит Путина, что он может пойти дальше и мобилизовать свои силы для нового наступления.

Об этом сказал лидер партии "Народный фронт", премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк в своем обращении к Конгрессу ЕНП.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что благодаря героизму храбрых украинских воинов – украинцев и украинок – Путину не удалось воплотить свои первоначальные планы по оккупации Киева и подчинению Украины. Но его безумная идея уничтожить Украину и тем самым выиграть эту войну остается неизменной.

"Он готов провести остальную часть своей жизни, убивая нас, украинцев, и устанавливая контроль над другими европейцами", – говорит Яценюк.

Однако если Украина терпит неудачу, "Европа не избежит ее судьбы", уверен политик.

"Никакие промежуточные решения на условиях Путина не могут остановить войну. Любое временное решение убедит Путина, что он может пойти дальше и мобилизовать свои силы для нового наступления", – говорит Яценюк.

Важнейшая цель сейчас – это победа Украины, подчеркнул глава КБФ.

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"Нет другой альтернативы, чем четкий и однозначный план Европейской народной партии, нацеленный на единственную и важнейшую цель – победу Украины", – сказал он.

Во-первых, заявил Яценюк, Украина должна быть обеспечена немедленно и в нужном количестве тяжелым вооружением. Во-вторых, Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС.

"Это был бы исторический провал ЕНП, если этого не произойдет в июне этого года", – подчеркнул экс-премьер.

Арсений Яценюк также подчеркнул, что Россия должна в полной мере ощутить давление шестого пакета европейских санкций, вводящих эмбарго на нефть.

"Скажем честно – противники этого решения используют членство в нашей семье не из-за ценностей, а ради выгоды", – отметил глава КБФ.

Украина должна получить масштабный пакет экономической и финансовой поддержки, говорит бывший премьер, отмечая, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки могут помочь нашей стране выжить в этом ужасном положении.

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Арсений Яценюк также подчеркнул, что Путин не является стороной для переговоров, а военным преступником, он и его режим должны быть привлечены международным трибуналом к справедливому наказанию.

"Для нас важно, чтобы Европейский Союз не распался, доказал свою жизнеспособность, ответил на вызовы новой эры и не прятался от них. Для нас важно, чтобы Европейская народная партия была лидером мировой борьбы с агрессией России против Украины и свободного мира", – подчеркнул политик.

Арсений Яценюк призвал ЕНП проявить политическую волю, чтобы победить в этой войне.

"Если ЕНП, крупнейшая политическая семья в Европе, проявит политическую волю принять свою историческую ответственность и победить в этой войне, – это значит, что Путин будет побежден, а Украина и Европа будут спасены от ужасного будущего, что уже подготовлено для всех нас", – сказал Яценюк.

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