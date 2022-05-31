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Это историческое решение обескровит агрессию РФ против Украины – Арсений Яценюк

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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31 мая, 14:12
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Политик назвал эмбарго на российскую нефть первым санкционным действием глобального масштаба
Арсений Яценюк заявил, что РФ потеряет 2/3 экспорта нефти в Европу в результате эмбарго
Арсений Яценюк заявил, что РФ потеряет 2/3 экспорта нефти в Европу в результате эмбарго / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава КБФ Арсений Яценюк назвал нефтяное эмбарго историческим решением, которое обескровит агрессию РФ против Украины.

"Путинская экономика потеряет 2/3 экспорта нефти в Европу в результате эмбарго, решение о котором приняли страны ЕС", – отметил в сообщении на Facebook Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что это первое санкционное действие глобального масштаба, "направленное против самих основ экономической и финансовой системы России".

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"Это историческое решение, которое обескровит агрессию против Украины, приближая нашу победу", – написал глава КБФ.

Он выразил благодарность мировым политическим лидерам, "ответственным лидерам стран Европы, настоящим друзьям Украины, которые приложили для этого непростого решения большие старания".

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