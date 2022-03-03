Ядерные установки на ЧАЭС под угрозой: Украина просит закрыть небо над страной

Украина назвала факт захвата ЧАЭС войсками РФ ядерным терроризмом / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина просит МАГАТЭ обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ядерными объектами ЧАЭС и активизировать действия по недопущению актов ядерного терроризма. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"В целях возвращения ситуации, связанной с безопасностью ядерных установок и объектов на площадке ЧАЭС и в зоне отчуждения, в правовое поле, настаиваем на совершении неотложных решительных действий по обращению МАГАТЭ в НАТО с требованием ввести А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, запрет доступа/закрытия территории) над территорией Украины воздушного пространства с учетом рисков и географии расположения атомных станций НАЭК "Энергоатом", – говорится в обращении.

Обращение подписали министр энергетики Герман Галущенко, руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков и глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Ситуация с ЧАЭС