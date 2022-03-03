Ядерні установки на ЧАЕС під загрозою: Україна просить закрити небо над країною

Україна назвала факт захоплення ЧАЕС військами РФ ядерним тероризмом / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна просить МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над ядерними об'єктами ЧАЕС та активізувати дії щодо недопущення актів ядерного тероризму. Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".
"З метою повернення ситуації, пов'язаної з безпекою ядерних установок та об'єктів на майданчику ЧАЕС та в зоні відчуження, у правове поле, наполягаємо на вчиненні невідкладних рішучих дій щодо звернення МАГАТЕ до НАТО з вимогою ввести А2/AD zone (Anti Access/Area Denial, заборона доступу/закриття території) над територією України повітряного простору з урахуванням ризиків та географії розташування атомних станцій НАЕК "Енергоатом", – йдеться у зверненні.
Звернення підписали міністр енергетики Герман Галущенко, керівник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков та голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
Ситуація з ЧАЕС
- 24 лютого війська окупантів з території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС.
- Незабаром сталось захоплення Чорнобильської станції, але окупанти не володіють правилами особистої безпеки під час роботи на радіоактивно забрудненій території. Це може призвести до "самогубства". Перебуваючи в зоні відчуження та не володіючи навичками щодо забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території, окупанти відчувають значне зовнішнє та внутрішнє опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань. Персонал станції перебуває у заручниках.
- 25 лютого стало відомо, що у Чорнобильській зоні зафіксовано збільшення радіації.
- 26 лютого над Чорнобильською зоною пройшла імітація повітряного бою. Окупанти розповсюджують фейк, що там є війська ЗСУ.