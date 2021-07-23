Юлия Мендель беременна? У бывшего пресс-секретаря президента Зеленского заметили округлившийся животик

"Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель беременна". Такие слухи начали активно распространяться в соцсетях и Telegram-каналах после того, как в YouTube было опубликовано интервью Мендель, которое она дала журналистке Рамине Эсхакзай в программе "Ходят слухи".

Во время просмотра видеоролика интернет-пользователи заметили у бывшего пресс-секретаря главы государства округленный животик. В Сети сразу возник спор. Одни утверждали, что "Мендель ждет ребенка", другие убеждали оппонентов, что у девушки просто расслабленная поза и она попала в кадр в определенном ракурсе.

Сайт "Сегодня" обратился к Юлии Мендель с просьбой расставить все точки над i". Как оказалось, слухи ее рассмешили.

"Да ладно! Опять?" – ответила нам Мендель, добавив к сообщению смеющиеся смайлы.

Напомним, в июле прошлого года российские пропагандисты в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" запустили фейк о якобы "беременности Мендель от Зеленского". На вопрос, как отреагировал на это президент, она тогда сказала: "Да он как-то пошутил с этого".

По ее словам, целью пропагандистов была не она, а Зеленский, чтобы его скомпрометировать. Разговора с первой леди Еленой Зеленской об этом не было.

Ранее Юлия Мендель дала эксклюзивное интервью сайту "Сегодня", в котором рассказала о своей книге, о двух главных проблемах Украины – фейках и бедности, а также о многом другом.

Новости "Сегодня" сообщали, что Юлия Мендель обвинила экс-главу Офиса президента Андрея Богдана в хамском поведении и введении цензуры в работе пресс-службы.