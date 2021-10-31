За сутки в Украине обнаружили более 17 тыс. новых случаев COVID-19

Украина приближается к пику коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 30 октября в Украине зафиксировали 17 430 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1 108, медработников – 178).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 5 663 человека. Кроме этого, от коронавируса умерли 336 человек, а выздоровели 5 269 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 922 302 человека;

выздоровело – 2 436 213 человек;

летальных исходов – 67 729;

Пик COVID-19 в Украине

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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