За добу в Україні виявили понад 17 тис. нових випадків COVID-19

Україна наближається до піку коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 30 жовтня в Україні зафіксували 17 430 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1108, медпрацівників – 178).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 5663 особи. Крім цього, від коронавірусу померли 336 людей, а одужало 5269 людей.



За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2 922 302 особи;

одужали – 2 436 213 осіб;

летальних випадків – 67 729.

Пік COVID-19 в Україні

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогодні зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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