Смертность от COVID-19 в Украине растет: данные за сутки

Коронавирус не отступает. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

В Украине за последние сутки выявили 3007 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 1540 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 395 404 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 94 жителя Украины (всего – 55 720). Вылечить удалось 2 245 144 инфицированных (952– за последние сутки).

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Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

риск госпитализации выше;

эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.

Ранее мы сообщали, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во второй раз выздоровел от коронавируса.

Также напомним, в Украине обновили зоны карантина – оранжевых стало больше.