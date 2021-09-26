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Оранжевых стало больше: в Украине обновили зоны карантина

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
26 сентября, 12:35
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В еще одной области ухудшилась динамика госпитализации пациентов с COVID-19
В Украине ухудшается ситуация с COVID-19
В Украине ухудшается ситуация с COVID-19 / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Коронавирус в Украине не отступает. Количество оранжевых регионов увеличилось до пяти. Туда перешла Кировоградская область.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Оранжевыми теперь являются:

  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Тернопольская область;
  • Черкасская область;
  • Кировоградская область.

Динамика госпитализации пациентов с COVID там возросла до 64,5%, что выше целевого показателя в 50%.

Все остальные области находятся в желтой зоне.

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Отметим, в оранжевой зоне действуют ограничения желтой, но на свое усмотрение дополнительные ограничения могут вводить местные власти.

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Что запрещается в желтой зоне?

  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 1 кв. м;
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;
  • осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
  • проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
  • размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;
  • деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);
  • посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;
  • проведение плановых операций;
  • посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.
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Ранее мы сообщали, что на Закарпатье врач оскорбила пациентку, просившую отселить ее от COVID-больных.

Также напомним, в Украине стремительно растет смертность от COVID-19, а больницы заполнены.

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