Заболеваемость растет. В Украине за сутки более 7 тысяч новых случаев COVID-19

В стране продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции / Коллаж "Сегодня"
За сутки 30 декабря в Украине зафиксировали 7 029 новых случаев коронавируса. Умерли от COVID-19 более 200 человек.
Об этом сообщает Минздрав.
Детали
Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве, Одесской и Львовской областях.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 578 человек;
- летальных исходов – 209;
- выздоровели – 8 609 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 667 649 человек;
- выздоровели – 3 468 858 человек;
- летальных исходов – 95 899;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 786 785.
Вакцинация в стране
С начала вакцинальной кампании привили 14 698 234 человек, из них получили первую дозу – 14 698 232 человека, получили две дозы – 13 698 387 человек.
Дополнительную дозу получили 3 880 человек, а бустерную – 4 900.
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