Заболевших после прививки – менее 1%. Насколько эффективно работает вакцина в Украине

В Минздраве заявили, что если человек после прививки и заразится коронавирусом, то с большой вероятностью болеть будет в легкой форме

Вакцинированные люди с намного меньшей вероятностью заражаются коронавирусом и попадают в больницу. Коллаж "Сегодня"

Вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации и тяжелого течения ковида в 15 раз. За последние три месяца только 0,7% пациентов с COVID-19 были привиты двумя дозами вакцины.

Об этом заявили в Минздраве Украины.

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По данным Минздрава, только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы. Однако это предварительные данные. Власти не учитывали бессимптомные заболевания и те случаи, в которых больные COVID-19 люди не делали тестов и не обращались за медицинской помощью.

"Эта статистика свидетельствует о том, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни. Успейте защититься до новой волны COVID-19", – отмечают в министерстве.

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Как поощряют людей к вакцинации?

В Украине вводят "плюшки" для людей, которые получат прививку от коронавируса:

вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";

в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала страны не вакцинировать своих граждан третьей дозой от коронавируса, чтобы жители бедных стран могли пройти хотя бы начальный курс.

Кроме того, в Украине до конца лета сделают еще минимум 4,5 млн прививок.