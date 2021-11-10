Задержание главного палача "Изоляции" Куликовского: суд избирает меру пресечения

Дениса Куликовского судят. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 10 ноября, в Приморском районном суде Мариуполя избирают меру пресечения военному палачу Денису Куликовскому.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

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Как проходит суд?

Как нам стало известно, 10 ноября в Приморском райсуде Мариуполя проходит суд по избранию меры пресечения военному палачу Денису Куликовскому, который был комендантом концлагеря "Изоляция".

Сотрудники СБУ, особо не афишируя этого, привезли на заседание самого Куликовского.

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Денис Куликовский в суде

Денису Куликовскому избирают меру пресечения в Мариуполе

Что известно о концлагере "Изоляция"?

Как рассказала одна из бывших заключенных, первую неделю ее держали в одиночной камере, где лежали окровавленные матрасы.

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По словам другого экс-заключенного, сначала в камеру открывалась дверь и нужно было стать на колени, а затем на голову надевали пакет.

"Это было маниакально. Им нужно было каждый час кого-то бить. Это помимо пыток. Вот он просто увидел человека, и его нужно обязательно ударить", – рассказал бывший заключенный.

Кроме того, иногда заключенным прикручивали ноги к столу. Им оттягивали большие пальцы, наматывали проволоку и подавали электрический ток.

Что говорят в полиции?

Полицейские Донецкой области провели целое расследование. На тот момент установили 166 человек пострадавших, которые находились в этом концлагере. Среди них были два журналиста, сотрудники пограничной и миграционной службы, СБУ, а также ВСУ.

Что известно о главаре концлагеря?

Главарем концлагеря "Изоляция" оказался боевик "ДНР" Денис Куликовский.

"Палыч" – самый жестокий надзиратель

Так о нем вспоминают военнопленные, которым удалось спастись после пыток и заключения.

Боевик мог запрещать есть, бить, раздеть и поливать холодной водой из автомобильной мойки, унижать. Также освобожденные пленные говорят, что иногда избиения заканчивались смертью.

"Это личность, которая сочетала в себе две крайности: с одной стороны, убежденный садист-психопат, не испытывавший никакого сострадания к людям, которых он пытал и сексуально насиловал. С другой стороны, его нельзя было именовать полным отморозком и он точно не идиот", - цитирует рассказы пленных Радио Свобода.

Задержание

9 ноября 2021 года стало известно, что СБУ задержала в Киеве боевика "ДНР" Дениса Куликовского, который был комендантом тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

Его задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

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