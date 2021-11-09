"Убежденный садист-психопат": все, что надо знать о "Палыче" – главном палаче донецкой тюрьмы "Изоляция"

Он возглавлял тюрьму боевиков в 2015-2018 годах. Там "Палыч" жестоко пытал пленных

Боевик "Палыч" был одним их самых жестоких надзирателей тюрьмы. / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ задержала в Киеве боевика "ДНР" Дениса Куликовского. Он более известен под позывным "Палыч" – именно так его называли, пока он возглавлял концлагерь "Изоляция" в оккупированном Донецке.

Сайт "Сегодня" рассказывает, кто такой Денис Куликовский и как он издевался над пленными украинцами, пока "работал" в тюрьме.

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Подпольная тюрьма "Изоляция"

9 июня 2014 года вооруженные представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" захватили территорию бывшего завода по производству изоляционных материалов. Об этом месте начали говорить как как о подпольной тюрьме, куда свозят пленных от посторонних глаз. Тогда же сепаратистами был создан "специальный комитет", его глава, "министр госбезопасности "ДНР" Леонид Баранов, в интервью российским журналистам заявлял о задачах "комитета" – "борьбе с диверсантами и предателями".



На уточняющий вопрос журналиста, что будут делать с задержанными, Баранов отвечал:



"Сажать, изолировать, арестовывать. Как делать, если человек враг народа? Как поступали во все времена с предателями? Либо сажали, либо расстреливали. По мере необходимости и по мере вины. Вина будет определяться следственным комитетом при СК, и следователем будут делаться определенные выводы".

Однако известно, что в тюрьме "Изоляция" над пленными издевались не только физически, но и морально. Чтобы получить признание, их били, пытали электрическим током, а затем ежедневно издевались – заставляли тяжело работать, имитировали расстрелы и насиловали на глазах других.

Главным на "Изоляции" долгое время был боевик с позывным "Палыч" или "Первый", настоящее имя которого Денис Павлович Кулик (Куликовский).

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Как пишет hromadske, он жил в Курахово Донецкой области, работал в местах лишения свободы, а в 2014 году присоединился к боевикам. Он руководил пыточной примерно в 2015-2018 годах.

"Палыч" – самый жестокий надзиратель

Так о нем вспоминают военнопленные, которым удалось спастись после пыток и заключения.

Боевик мог запрещать есть, бить, раздеть и поливать холодной водой из автомобильной мойки, унижать. Также освобожденные пленные говорят, что иногда избиения заканчивались смертью.

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"Это личность, которая сочетала в себе две крайности: с одной стороны, убежденный садист-психопат, не испытывавший никакого сострадания к людям, которых он пытал и сексуально насиловал. С другой стороны, его нельзя было именовать полным отморозком и он точно не идиот", - цитирует рассказы пленных Радио Свобод".

Моральное насилие

"Палыча" характеризовали как "тонкого психлога", который очень грамотно играл на чувствах заключенных.

"Он размещал в соседних камерах людей, которые имели какие-то отношения. Иногда туда попадали пары, иногда муж с женой, чтобы подержать жену несколько дней и мужчина бы подписал необходимые документы. Такое происходило на моих глазах. Я сидел в четвертой камере, за стеной была третья – женская камера. Он намеренно подсадил к нам в камеру мужчину, девушка которого сидела в третьей камере, – чтобы он сошел с ума от этого, зная, что за стеной его любимая", – рассказывал журналист Станислав Асеев, который пережил плен боевиков.

Задержание

9 ноября 2021 года стало известно, что СБУ задержала в Киеве боевика "ДНР" Дениса Куликовского, который был главарем тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

Его задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Боевика задержали в Киеве 9 ноября. Фото: СБУ

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