Депутатам запретят связи с Россией: появился законопроект по Крыму и Донбассу

Законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" номер 5844 запрещает депутатам и должностным лицам иметь какие-либо контакты с Российской Федерацией, ее государственными органами и иметь связи с оккупационными силами. После принятия этого закона Верховной Радой на такие контакты потребуется разрешение президента Украины.

Это сказано в законопроекте, которой был размещен сегодня на сайте Верховной Рады .

"Не допускается установление связей и взаимодействие народных депутатов Украины, депутатов местных советов, органов местного самоуправления Украины, их должностных лиц с Российской Федерацией, ее государственными органами и органами местного самоуправления, оккупационными силами и оккупационными администрациями Российской Федерации, их должностными лицами по вопросам, связанных с преодолением последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, без полномочия на это от Президента Украины", говорится в законопроекте.

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Документ предусматривает, что контакты украинских чиновников и депутатов разных уровней допускаются с "оккупационными силами и оккупационными администрациями Российской Федерации", исключительно, когда речь идет о защите прав и свобод человека и выполнении международных договоров. На это потребуется соответствующий мандат Верховной Рады.

Как сообщали новости "Сегодня", министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников ранее рассказывал об украинском подходе к особому статусу Донбасса . Власть готовит для пострадавшего региона экономическую стратегию.

Также отметим, что данный законопроект появился за несколько дней до старта саммита "Крымская платформа", который запланирован 23 августа. Участие в этом форуме подтвердили уже 34 страны.