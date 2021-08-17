Депутатам заборонять зв'язки з Росією: з'явився законопроект по Криму і Донбасу

Законопроект "Про засади державної політики перехідного періоду" номер 5844 забороняє депутатам та посадовим особам мати які-небуть контакти з Російською Федерацією, її державними органами та мати зв’язки з окупаційними силами. Після прийняття цього закону Верховною Радою на такі контакти потрібен буде дозвіл президента України.

Це сказано в законопроекті, якій був розмішений сьогодні на сайті Верховної Ради.

"Не допускається встановлення зв’язків та взаємодія народних депутатів України, депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування України, їх посадових осіб з Російською Федерацією, її державними органами та органами місцевого самоврядування, окупаційними силами та окупаційними адміністраціями Російської Федерації, їхніми посадовими особами з питань, пов’язаних із подоланням наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, без уповноваження на це від Президента України", сказано в законопроекті.

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Документ передбачає, що контакти українських посадовців та депутатів різних рівнів допускаються з "окупаційними силами та окупаційними адміністраціями Російської Федерації", виключно, коли мова йде про захист прав і свобод людей та виконання міжнародних договорів. На це буде потрібен відповідний мандат Верховної Ради.

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков раніше розповідав про український підхід до особливого статусу Донбасу. Влада готує для постраждалого регіону економічну стратегію.

Також зазначимо, що цей законопроект з'явився за декілька днів до старту саміті "Кримська платформа", який запланований 23 серпня. Участь у цьому форумі підтвердили вже 34 країни.