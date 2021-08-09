Ще одна країна підтвердила участь в саміті Кримської платформи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба / Фото: МИД Украины
Ще одна країна Європейського союзу підтвердила свою участь у Кримській платформі. Всього в саміті щонайменше візьмуть участь 34 країни.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
"Ще одна європейська країна щойно підтвердила свою участь у саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 34. Платформа продовжує отримувати підтримку, і ми продовжуємо працювати над залученням нових партнерів", – написав міністр.
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Що таке Кримська платформа?
Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський почав шукати формат переговорного майданчика щодо деокупації півострова. В результаті МЗС розробило концепцію Кримської платформи.
На міжнародному рівні щодо майбутньої ініціативи Зеленський заявив під час Генасамблеї ООН у вересні 2020-го. І запросив "наших друзів" до участі в створенні платформи з метою "спільних дій щодо захисту прав кримчан і деокупації півострова".
Після цього українське МЗС під час кожної міжнародної зустрічі почало запрошувати країни приєднається до платформи.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у майбутньої платформи п'ять пріоритетів:
- безпека, включно зі свободою мореплавства;
- забезпечення ефективності санкцій проти РФ;
- захист прав людини і міжнародного гуманітарного права;
- захист освітніх, культурних і релігійних прав;
- подолання негативного впливу окупації Криму на економіку і навколишнє середовище.
Раніше ми повідомляли, що у США визначилися зі своїм представником. Президент Джо Байден не приїде, а замість нього відправляють міністра транспорту Пітера Буттіджеджа. Політолог Володимир Фесенко пояснив, чому Байден відмовився їхати у Київ і в чому важливість Буттіджеджа.
Також нагадаємо, раніше Кулеба говорив, що Росія щодня працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі".
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: