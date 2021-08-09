Ще одна країна підтвердила участь в саміті Кримської платформи

Кількість учасників саміту Кримської платформи зросла до 34. Яка країна заявила про участь в саміті – не уточнюється

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба / Фото: МИД Украины

Ще одна країна Європейського союзу підтвердила свою участь у Кримській платформі. Всього в саміті щонайменше візьмуть участь 34 країни.

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Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Ще одна європейська країна щойно підтвердила свою участь у саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 34. Платформа продовжує отримувати підтримку, і ми продовжуємо працювати над залученням нових партнерів", – написав міністр.

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Що таке Кримська платформа?

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Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський почав шукати формат переговорного майданчика щодо деокупації півострова. В результаті МЗС розробило концепцію Кримської платформи.

На міжнародному рівні щодо майбутньої ініціативи Зеленський заявив під час Генасамблеї ООН у вересні 2020-го. І запросив "наших друзів" до участі в створенні платформи з метою "спільних дій щодо захисту прав кримчан і деокупації півострова".

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Після цього українське МЗС під час кожної міжнародної зустрічі почало запрошувати країни приєднається до платформи.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у майбутньої платформи п'ять пріоритетів:

безпека, включно зі свободою мореплавства; забезпечення ефективності санкцій проти РФ; захист прав людини і міжнародного гуманітарного права; захист освітніх, культурних і релігійних прав; подолання негативного впливу окупації Криму на економіку і навколишнє середовище.

Раніше ми повідомляли, що у США визначилися зі своїм представником. Президент Джо Байден не приїде, а замість нього відправляють міністра транспорту Пітера Буттіджеджа. Політолог Володимир Фесенко пояснив, чому Байден відмовився їхати у Київ і в чому важливість Буттіджеджа.

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Також нагадаємо, раніше Кулеба говорив, що Росія щодня працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: