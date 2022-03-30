Замглавы Бердянской РГА обвиняют в госизмене

В Бердянске женщину подозревают в госизмене. Фото: коллаж "Сегодня"
Заместителя председателя Бердянской РГА Запорожской области подозревают в госизмене. Она добровольно сотрудничала с российскими оккупантами.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
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Как стало известно, сообщено о подозрении заместителю председателя Бердянской РГА Запорожской области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
По данным следствия, женщина добровольно согласилась помогать сотрудникам ФСБ Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения оккупированного Бердянска. Она участвовала в обеспечении деятельности оккупационной администрации страны-агрессора.
Сейчас подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Выступления против Украины и поклонение Путину. Киве объявили подозрение в госизмене
Народному депутату Илье Киве сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины. Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, иной не будет", – отметила Венедиктова.
На основе собранных доказательств Венедиктова считает, что Кива своими действиями и высказываниями нанес колоссальный ущерб Украине.
"Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на границах соседних государств, а многие из них никогда не вернулись домой, вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей", – написала Венедиктова.
По ее словам, она переводит Киву в статус подозреваемого.
Кива подозревается в публичных призывах и распространении материалов с призывами к совершению преднамеренных действий с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.
Депутата обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины, – в государственной измене, то есть деянии, преднамеренно совершенном гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.
Кива помогал России проводить подрывную деятельность против Украины. За это его обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины.