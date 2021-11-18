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Занято более 70% COVID-коек. В каких областях самые загруженные больницы – список

Юлия Гаврилюк
18 ноября, 14:05
Киев занял третье место в рейтинге по заполненности COVID-отделений – 66,7% (4058 человек)

В Ивано-Франковской области занято 70,4% ковидных кроватей / Фото: Коллаж: Сегодня

Ивано-Франковская область лидирует по заполненности ковидных отделений. По состоянию на 17 ноября там занято 70,4% ковидных кроватей (2076 человек).

Об этом пишет Telegram-канал Коронавирус_инфо.

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Рейтинг заполненности отделений

  1. В Ивано-Франковской области занято 70,4% ковидных кроватей (2076 человек);
  2. На втором месте Донецкая область – 69,3% (2815 человек);
  3. Третье место занимает Киев – 66,7% (4058 человек);
  4. В Черновицкой области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 38,8% (862 человека).

Где больше всего нуждаются в кислородной поддержке

  1. В Донецкой области 70,6% пациентов среди госпитализированных из COVID-19 находятся на кислородной поддержке.
  2. Также в первую тройку этого антирейтинга вошли г. Киев, где 69,1% больных нуждаются в кислородной поддержке;
  3. Третье место занимает Ивано-Франковская область (68,2%).

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 17 ноября, в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных – 1478 детей и 377 медработников.

Также за прошлые сутки:

  • госпитализированы – 3907 человек;
  • летальных случаев – 752;
  • выздоровели – 19 633 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1483), Днепропетровской (1892), Запорожской (1240), Донецкой (1203) и Полтавской (1100) областях.

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