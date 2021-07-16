Заявление Байдена и Меркель о "Северном потоке – 2" и почему ушел Аваков – главные новости за ночь

Президент США и канцлер Германии дали совместную пресс-конференцию, а в МВД подтвердили одну из версий отставки министра – и другие новости

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Байден и Меркель – о "Северном потоке – 2"

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель дали совместную пресс-конференцию. Они заявили, что Соединенные Штаты и Германия по-разному оценивают проект российского газопровода "Северный поток – 2", но в том, что Украина остается транзитной страной они едины. Также обещают действовать активно в отношении России.

Пресс-конференция Ангелы Меркель и Джо Байдена / Фото: REUTERS

Статья Путина вместо учебника

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал внести статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" как одну из обязательных тем для изучения российскими военнослужащими на занятиях по военно-политической подготовке.

Почему ушел Аваков

В МВД рассказали, что министр внутренних дел Арсен Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского – эта информация ранее появилась в СМИ.

Главарь "ДНР" вступит в "Единую Россию"

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин собирается подать заявление на вступление в российскую провластную партию "Единая Россия". По его словам, это "соответствует его приоритетам".

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