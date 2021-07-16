Заява Байдена і Меркель про "Північний потік – 2" і чому пішов Аваков – головні новини за ніч

Президент США і канцлерка Німеччини дали спільну пресконференцію, а в МВС підтвердили одну з версій відставки міністра – і інші новини

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Байден і Меркель – про "Північний потік – 2"

Президент США Джо Байден і канцлерка ФРН Ангела Меркель дали спільну пресконференцію. Вони заявили, що Сполучені Штати і Німеччина по-різному оцінюють проєкт російського газопроводу "Північний потік – 2", але в тому, що Україна залишається транзитною країною, вони єдині. Також обіцяють діяти активно щодо Росії.

Пресконференція Ангели Меркель і Джо Байдена / Фото: REUTERS

Стаття Путіна замість підручника

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав внести статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" як одну з обов'язкових тем для вивчення російськими військовослужбовцями на заняттях з військово-політичної підготовки.

Чому пішов Аваков

У МВС розповіли, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського – ця інформація раніше з'явилася у ЗМІ.

Відставка Авакова давно планувалася Зеленським. Колаж "Сегодня".

Ватажок "ДНР" вступить до "Єдиної Росії"

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін збирається подати заяву на вступ до російської провладної партії "Єдина Росія". За його словами, це "відповідає його пріоритетам".

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