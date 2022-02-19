Заявление Байдена об Украине и взрыв на газопроводе в Луганске – главные новости за ночь

Байден требует прекратить агрессию против Украины, а луганчане сообщают, что горел газопровод. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Байден: Россия готова напасть в ближайшие дни на Киев

"Россия практически окружила Украину в Беларуси. Ее войска сконцентрированы на границе с Украиной. У нас есть все основания говорить, что Россия готова напасть в ближайшие дни. Мы думаем, что она нападет на Киев", – заявил президент США Джозеф Байден. Об этом президент США заявил в специальном обращении в ответ на обострение ситуации на востоке Украины, передает "Голос Америки".

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Байден требует прекратить агрессию против Украины / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Донецке у банкоматов собрались огромные очереди

В Донецке около банкоматов собрались большие очереди. Люди массово снимают деньги. Кроме того, в Сети публикуют снимки с очередями на заправку. Глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко заявил, что первые автобусы с эвакуируемыми гражданами выезжают из города сегодня в 20.00.

В городе началась паника из-за обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня

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Взрыв на газопроводе в Луганске – сепаратисты заявили про диверсию

Российские СМИ сообщают, что в Луганске произошел мощный взрыв, после которого начался пожар на газопроводе "Дружба". По их данным пожар, происшедший в поселке Малая Вергунка, виден из центральной части города, а жители города делятся видео ЧП в соцсетях. О причинах проишествия не сообщается, жертв вроде бы нет. Журналисты предполагали, что эта информация – фейк. Однако жители города делятся в соцсетях актуальными фотографиями и подтверждают, что пожар действительно был. А незаконные органы власти уже заявили, что причина пожара – диверсия.

Местные сообщают, что горит газопровод. Коллаж "Сегодня"

Спецоперация "Бросок мангуста": что не так с заявлениями главарей "ЛНДР"

Так называемый "глава" "ЛНР" Леонид Пасечник записал видео о начале эвакуации граждан оккупированных территорий еще 16 февраля. Об этом сообщил журналист, эксперт iSANS Серж Харитонов в своем Telegram-канале.

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"Я выгрузил метаданные видеообращения Пасечника, которое сегодня было опубликовано близким к Кремлю медиахолдингом Life и никаких сомнений не осталось. Всё, что сейчас происходит с российской стороны — это провокация с целью создания сфабрикованного "миграционного кризиса", – написал он.

Также он отметил, что папка, где хранился исходник этого видео, называлась "Бросок мангуста". А подпапка – "ЛИ", что, видимо, означает "Леонид Иванович" (имя и отчество Пасечника – ред.).