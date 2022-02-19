Заява Байдена про Україну та вибух на газопроводі в Луганську – головні новини за ніч

Байден вимагає припинити агресію проти України, а луганці повідомляють, що горів газопровід. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Байден: Росія готова напасти найближчими днями на Київ

"Росія практично оточила Україну в Білорусі. Її війська сконцентровані на кордоні з Україною. Ми маємо всі підстави говорити, що Росія готова напасти найближчими днями. Ми думаємо, що вона нападе на Київ", – заявив президент США Джозеф Байден. Про це президент США заявив у спеціальному зверненні у відповідь на загострення ситуації на сході України, передає "Голос Америки"

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Байден вимагає припинити агресію проти України/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"

У Донецьку біля банкоматів зібралися величезні черги

У Донецьку біля банкоматів зібралися великі черги. Люди масово знімають гроші. Крім того, в Мережі публікують знімки із чергами на заправку. Голова адміністрації міста Ясинувата Дмитро Шевченко заявив, що перші автобуси з евакуйованими громадянами виїжджають із міста сьогодні о 20:00.

У місті почалася паніка через обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

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Вибух на газопроводі у Луганську – сепаратисти заявили про диверсію

Російські ЗМІ повідомляють, що у Луганську стався потужний вибух, після якого почалася пожежа на газопроводі "Дружба". За їхніми даними, пожежу, що сталася в селищі Мала Вергунка, видно з центральної частини міста, а жителі міста діляться відео НП у соцмережах. Про причини події не повідомляється, жертв начебто немає. Журналісти припускали, що ця інформація – фейк. Проте жителі міста діляться у соцмережах актуальними фотографіями та підтверджують, що пожежа справді була. А незаконні органи влади вже заявили, що причиною пожежі є диверсія.

Місцеві повідомляють, що горить газопровід. Колаж "Сьогодні"

Спецоперація "Кидок мангуста": що не так із заявами ватажків "ЛНДР"

Так званий "глава" "ЛНР" Леонід Пасічник записав відео про початок евакуації громадян окупованих територій ще 16 лютого. Про це повідомив журналіст, експерт iSANS Серж Харитонов у своєму Telegram-каналі.

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"Я вивантажив метадані відеозвернення Пасічника, яке сьогодні було опубліковано близьким до Кремля медіахолдингом Life і жодних сумнівів не залишилося. Все, що зараз відбувається з російської сторони, – це провокація з метою створення сфабрикованої "міграційної кризи", – написав він.

Також він зазначив, що папка, де зберігався вихідник цього відео, називалася "Кидок мангуста". А підпапка – "ЛИ", що, мабуть, означає "Леонід Іванович" (ім'я та по батькові Пасічника. – Ред.).