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СЬОГОДНІ Новини України

Спецоперація "Кидок мангуста": що не так із заявами ватажків "ЛНДР"

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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19 лютого, 00:10
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З'явилися нові подробиці про те, що запланували так звана влада "ЛДНР"
Виявилося, що у "ЛДНР" все було заплановано заздалегідь
Виявилося, що у "ЛДНР" все було заплановано заздалегідь / Фото: Колаж: Сьогодні

Так званий "глава" ЛНР Леонід Пасічник записав відео про початок евакуації громадян окупованих територій ще 16 лютого. Про це повідомив журналіст, експерт iSANS Серж Харитонов у своєму Telegram-каналі .

"Я вивантажив метадані відеозвернення Пасічника, яке сьогодні було опубліковано близьким до Кремля медіахолдингом Life і жодних сумнівів не залишилося. Все, що зараз відбувається з російської сторони, – це провокація з метою створення сфабрикованої "міграційної кризи", – написав він.

Також він зазначив, що папка, де зберігався вихідник цього відео, називалася "Кидок мангуста". А підпапка – "ЛІ", що, мабуть, означає "Леонід Іванович" (ім'я та по батькові Пасічника – ред.).

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"Кидок мангуста" – зазвичай так називають тактику хибних випадів, які робить мангуст проти змії, змушуючи її кидатися вперед. Атакучи кілька разів змія вибивається з сил і після цього мангуст завдає вирішального удару і впивається в шию плазуна.

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Відео з аналогічним закликом раніше також опублікував так званий "глава" ЛНР Денис Пушилін, воно зберігалося в непримітній папці "Adobe Premiere Pro Auto-Save".

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