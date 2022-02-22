Зеленский: Эрдоган поддержал новый формат по Украине

Реджеп Эрдоган (слева) и Владимир Зеленский (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина инициировала проведение саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии, на что уже согласилась Анкара.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Твиттере.
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"Был телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выразил благодарность за поддержку украинской позиции по последним провокационным решениям России. Также поблагодарил за поддержку инициативы проведения саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии", — сказано в публикации Зеленского.
Ранее Турция выступила инициатором проведения трехсторонней встречи с участием президентов Турции, РФ и Украины. Но в Кремле отвергли инициативу Эрдогана.
27 января Эрдоган заявил, что Турция выполнит свои обязательства в рамках НАТО в случае вторжения России в Украину. При этом турецкий лидер не уточнил, на какие шаги готова страна и о каких обязательствах как члена Альянса идет речь.
Обстановка
- После фактического официального признания Путиным квази-республик на Донбассе западные страны одна за другой начали вводить санкции против России.
- Германия в качестве ответа на договор о дружбе с "ЛДНР" приостановила сертификацию российского газопровода "Северный поток – 2".
- Великобритания ввела санкции против пяти российских банков. Это – банки "Россия", ИС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития. Санкции также введены в отношении трех "лиц с очень высоким уровнем дохода". По словам Бориса Джонсона, их активы в Великобритании будут заморожены.
- Ожидается, что ЕС сегодня примет первые санкции против России. Это пообещал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.