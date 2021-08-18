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Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады по Большому гербу (документ)

Юлия Безпечная
18 августа, 00:24
Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы народные депутаты проголосовали за закон о большом Государственном Гербе Украины до 23 августа

Президент Владимир Зеленский предложил созвать до 23 августа внеочередную сессию Верховной Рады для голосования по Большому гербу Украины.

Соотвествующий документ на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова, опубликовал в Twitter народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Прошу созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины, в повестку дня которой включить вопрос о проекте Закона Украины "О большом Государственном Гербе Украины", – говорится в нем.

Фотокопия обращения Зеленского к Разумкову о внеочередном заседании Рады / twitter.com/yarlyur

По информации Юрчишина, президент хочет, чтобы внеочередная сессия состоялась еще до Дня Независимости – не позднее 23 августа.

Напомним, 28 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о большом Государственном Гербе Украины, определив документ как безотлагательный.

Мы также писали, что соцсети бурно отреагировали на эскиз Большого Герба Украины, который выбрал Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса в ноябре 2020 года.

Позже выяснилось, что 28 июня президент внес в Раду не тот проект Большого герба, который победил на прошлогоднем конкурсе, потому что предлагать парламенту на утверждение именно эскиз-победитель якобы и не были обязаны.

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